Straka startet als Dritter ins millionenschwere PGA-Play-off

Golfer Sepp Straka startet am Donnerstag in Memphis an der dritten Stelle des FedEx-Rankings in das erste von drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour.

Am Ende der Trilogie wartet ein Siegerscheck von 25 Millionen US-Dollar. Straka nahm sich nach Platz 52 bei den British Open zweieinhalb Wochen Zeit, um sein nächstes wenig berauschendes Major-Ergebnis abzuschütteln. Auf der Tour spielte er heuer mit zwei Turniersiegen sowie sechs Top-Ten-Resultaten bereits mehrfach herausragend.

Nur die Topstars Scottie Scheffler und der in Memphis pausierende Rory McIlroy haben im Saisonverlauf in Summe mehr Punkte für das Ranking eingeheimst als der gebürtige Wiener. Dessen starkes Jahr spiegelt sich auch in der Weltrangliste wider, derzeit ist er die Nummer elf. Im Frühjahr war der 32-Jährige zwischenzeitlich sogar Siebenter.

Bei den diese Woche in Tennessee von den besten 70 Spielern der Saison bestrittenen St. Jude Championship im TPC Southwind war Straka vor drei Jahren schon einmal Zweiter. Nach diesem Event folgen noch die BMW Championships in Maryland, für die sich die besten 50 des Rankings qualifizieren, und die Tour Championship in Georgia mit den 30 besten Spielern.

