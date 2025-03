Straka startet solide in Players Championship

Golfprofi Sepp Straka ist mit einer soliden Runde in die Players Championship (live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) in Florida gestartet. Für den Par-72-Kurs im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach benötigte der 31-jährige Wiener am Donnerstag 70 Schläge und liegt damit auf Cutkurs.

Der Führende im FedExCup-Ranking vergab bei dem 25-Millionen-Dollar-Turnier eine bessere Ausbeute durch einen Wasserschlag auf der siebenten Bahn, was in einem Bogey mündete. Zwei weiteren Schlagverlusten standen fünf Birdies gegenüber.

„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich habe relativ gut gespielt, aber zu viele Fehler gehabt“, erklärte Straka im Sky-Interview. „Man muss hier viele Birdies machen. Fehler passieren und wenn man die hier macht, dann ist es auf dem Platz gleich ein Bogey oder schlimmer. Man muss ziemlich aggressiv spielen.“

(APA) / Artikelbild: Imago