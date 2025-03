Straka über Höhenflug: „Die Konstanz ist einfach da“

Sepp Straka kommt in Topform zur auch als „fünften Major“ bezeichneten Players Championship nach Ponte Vedra Beach.

Und das spiegelt sich auch im FedExCup wider: Der 31-jährige Wiener, der neben der österreichischen auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, hat dieses Jahr neben dem Sieg beim PGA-Tour-Turnier in La Quinta zwei weitere Top-Ten- bzw. insgesamt sechs Top-15-Platzierungen hingelegt.

Damit kletterte er am Montag auch auf Platz 13 in der Weltrangliste, so hoch wie vor ihm kein anderer Österreicher. Für einige Beobachter zählt er bei der mit 25 Mio. Dollar dotierten Players Championship auf dem TPC Sawgrass-Kurs ab Donnerstag zu den Favoriten.

Straka: „Es ist immer cool an der ersten Position zu sein“

„Es ist immer cool an der ersten Position zu sein. Es ist noch früh in der Saison und erst März, aber ja – sehr guter Saisonstart und ich bin natürlich sehr zufrieden“, sagte Straka im Sky-Interview. Vor allem von den Kollegen aus Europa gebe es viel Unterstützung. „Besonders weil es ein Ryder-Cup-Jahr ist“, berichtete er.

Was seine Steigerung ausmacht? „Verändert hat sich nicht viel, aber die Konstanz ist einfach da. Mein Putten hat sich vor der Saison ein bisserl verändert. Das hilft, wenn man den Ball einen Tag lang nicht so gut trifft, wie man will. Dass man sich auf den Putter verlassen kann.“

