Straka und Lowry teilen sich Führung in Philadelphia

Sepp Straka hat gute Chancen auf seinen vierten Turniersieg auf der PGA-Tour.

Am Samstag spielte sich der Österreicher bei der Truist Championship in Philadelphia mit einer 66er-Runde in die Führung, die er sich mit dem Iren Shane Lowry teilt. Das Duo steht bei 14 unter Par und hat drei Schläge Vorsprung auf die nächsten Verfolger. Bei windigen Bedingungen gelangen Straka fünf Birdies bei nur einem Bogey.

(APA) Foto: Imago