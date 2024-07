Straka und Wiesberger verpassen Cut bei Scottish Open

Die österreichischen Golfer Sepp Straka und Bernd Wiesberger sind bei den Scottish Open in North Berwick leer ausgegangen.

Straka (75.) zeigte sich zwar am Freitag verbessert und spielte eine 68, mit gesamt 138 Schlägen (2 unter Par) verpasste der 31-jährige Olympiastarter den Cut um einen Schlag. Wiesberger gelang nur eine 71er-Runde, wodurch er sich mit 141 Schlägen im letzten Drittel des Teilnehmerfeldes klassierte (117.). In Führung liegt der Schwede Ludvig Aberg (128).

Straka kam am zweiten Tag auf vier Birdies, verbuchte aber auch zwei Schlagverluste. Das war am Ende knapp zu wenig. Damit misslang dem Ryder-Cup-Sieger die Generalprobe für die British Open kommende Woche, die im Royal Troon Golf Club und damit ebenfalls in Schottland stattfinden. Wiesberger, der gleich zu Beginn seiner Runde zwei Bogeys kassierte, verpasste nicht nur den Sprung ins Preisgeld-Wochenende, sondern auch die letzte Chance auf ein British-Open-Ticket.

(APA)/Bild: Imago