Straka verpasst Cut auf St. Simons Island knapp

Golf-Profi Sepp Straka hat am Freitag bei der RSM Classic auf St. Simons Island im US-Bundesstaat Georgia den Cut hauchdünn verpasst.

Nach einer 72er-Runde zum Auftakt vergab der Wiener am zweiten Spieltag im Finish seine Chance, am Wochenende dabei zu sein. Nach seiner Par-70-Runde zitterte er noch länger um die Teilnahme, doch am Ende fehlte ein Schlag.

An der Spitze liegt mit gesamt 11 unter Par der US-Amerikaner Patrick Fishburn nach einer 64er-Runde. Er führt mit einem Schlag weniger vor Landsmann Lee Hodges, der am Freitag mit einer 63 noch besser war.

(APA) Foto: GEPA