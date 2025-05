Straka verpasst Cut bei PGA Championship

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat bei der 107. Ausgabe der US PGA Championship den Cut um einen Schlag verpasst.

Der Wiener spielte am Freitag in Charlotte/North Carolina auf dem Par-71-Platz eine 71er-Runde, die nach der schwachen 73 zum Auftakt tags zuvor nicht für den Cut reichte. Der 32-Jährige belegte mit insgesamt zwei über Par den geteilten 75. Rang. In Führung liegt weiterhin der Venezolaner Jhonattan Vegas mit acht unter Par.

Straka war nach dem Triumph beim PGA-Turnier in Philadelphia als Weltranglistenneunter mit hohen Erwartungen zum zweiten Major des Jahres gereist, die er allerdings nicht erfüllen konnte. Am zweiten Tag unterliefen dem ÖGV-Golfer direkt Bogeys auf dem zweiten und dritten Loch. Nach dem Fehlstart kämpfte sich Straka mit Birdies an den Löchern 5, 8 und 10 zurück, konnte dann aber nicht nachsetzen. Stattdessen kassierte er am vorletzten Loch ein weiteres Bogey, womit er den Cut verpasste.

(APA)

Bild: Imago