via

via Sky Sport Austria

Sepp Straka hat bei den Scottish Open der Golfer den Cut nach einem schwarzen Tag klar verpasst.

Der Austro-Amerikaner musste sich am Freitag auf dem Par-70-Kurs in North Berwick mit einer enttäuschenden 76er-Runde begnügen, womit der 29-Jährige nach einer 71 tags zuvor auf dem 109. Platz keine Chance auf die Qualifikation für das Wochenende hatte. Straka unterliefen am Freitag insgesamt sieben Bogeys bei einem Birdie.

(APA)

Artikelbild: Imago