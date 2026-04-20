Straka verpatzt Schlussrunde bei den RBC Heritage

Golfprofi Sepp Straka hat die Schlussrunde des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island/South Carolina gründlich verpatzt.

Der Österreicher spielte am Sonntag beim Signature-Event RBC Heritage nur eine 78er-Runde (sieben über Par) und fiel mit gesamt 278 Schlägen von Platz drei auf 42 zurück. Es siegte der Engländer Matt Fitzpatrick im Stechen gegen den US-Amerikaner Scottie Scheffler, beide hatten nach den vier Runden ein Score von 266.

(APA) / Artikelbild: Imago