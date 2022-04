Straka verteidigt in Hilton Head Platz im Spitzenfeld

Sepp Straka hat seinen Spitzenplatz im Golfturnier der PGA-Tour in Hilton Head (Par 71/8 Mio. Dollar) auch nach der 2. Runde behalten.

Der 28-jährige Austroamerikaner spielte nach einem Doppelbogey und zwei Schlaggewinnen Par und war als Frühstarter mit dem Gesamtscore von fünf Schlagen unter Par vorerst Fünfter, nur zwei Schläge hinter der Spitze. Matthias Schwab musste hingegen mit einer 74er-Runde einen Rückschlag hinnehmen und rutschte mit 1 unter Par zurück.

Schwab fiel vom zehnten Rang an eine Position um 50 zurück. Nach zwei Birdies auf den ersten vier Löchern musste der Steirer fünf Schlagverluste hinnehmen. Seine weitere Teilnahme am Wochenende schien aber nicht in Gefahr. Der Großteil des Feldes hatte die zweite Runde noch nicht beendet.

(APA)/Bild: Imago