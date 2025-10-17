„Wenn ich einen Trainer mit Ausstiegsklausel einstelle…“ – Stranzl über Kühbauer-Wechsel

Wenn der LASK am Sonntag beim SK Rapid gastiert (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream einfach und unkompliziert dabei sein!) sind wohl viele Augen auf eine Person gerichtet: Dietmar Kühbauer.

Der 54-Jährige kehrte während der länderspielbedingten Ligapause überraschend zum LASK zurück und beendete seine erfolgreiche Tätigkeit beim WAC. Bei „DAB | Der Audiobeweis“ äußerten sich auch Martin Stranzl und der zu diesem Zeitpunkt noch als Sky-Experte tätige Peter Pacult über den Sensations-Wechsel.

Stranzl: „Wenn ich einen Trainer mit Ausstiegsklausel einstelle… „

Der frühere ÖFB-Teamspieler Stranzl, der aktuell als LAZ-Standortleiter in Güssing im Südburgenland tätig ist, kommentierte den Transfer in gewohnt nüchterner Art: „Er hat mit Wolfsberg den Cup gewonnen, ist dann in die neue Saison gestartet und hat häufig in Interviews seinen Unmut geäußert (Anm. d. Red. und öffentlich weitere Verstärkungen gefordert). Es ist immer so eine Sache. Wenn ich einen Trainer einstelle mit einer Ausstiegsklausel, kann ich eigentlich die Uhr danach stellen, wenn was kommt, dass der Trainer dann halt weg ist.“

Außerdem hob Stranzl „die besseren Rahmenbedingungen“ und das neue Stadion als mögliche Beweggründe für den Entscheid hervor.

Pacult & Stranzl sprechen über Kühbauer-Wechsel zum LASK

Pacult, der kurze Zeit später selbst vom Kühbauer-Wechsel zum LASK profitierte und als neuer WAC-Coach präsentiert wurde, meinte im Sky-Podcast: „Sehr überraschend für alle Beteiligten. Jeder, der ihn ein bisschen besser kennt, weiß, dass er sehr erfolgsorientiert ist. Das, was beim WAC passiert ist, war sehr überraschend und hat den Verein bestimmt getroffen. Aber das sind Entscheidungen, die im Sport passieren.“

LASK legt Fehlstart hin

Der LASK, bei dem Kühbauer bereits in der Saison 2022/23 tätig war, legte in der aktuellen Spielzeit einen Fehlstart hin. Unter Trainer Joao Sacramento, der den Verein nach nur neun Pflichtspielen wieder verließ, und Interimscoach Maximilian Ritscher holten die Öberösterreicher nur sieben Zähler in der ADMIRAL Bundesliga und liegen derzeit auf dem elften Tabellenrang.

Kühbauer selbst begründete seine Entscheidung folgendermaßen: ,“Es ist für mich eine richtig harte Entscheidung, weil ich die Mannschaft wirklich schätzen gelernt habe und weil wir eine echt tolle Zeit gehabt haben. Aber das ist halt der Fußball – ich habe mich für eine Herausforderung entschieden. Ob es der ein oder andere versteht oder nicht versteht, das werde ich jetzt eh nicht ändern können.“

Bild: GEPA