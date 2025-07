„Strategische Weiterentwicklung“ – LASK kündigt interne Veränderungen an

Der LASK hat im Vorfeld der neuen Saison einige interne Veränderungen bekanntgegeben.

Die Oberösterreicher haben am Mittwoch Andreas Wieland als Cheftrainer der LASK-Amateure bestätigt, außerdem wird Valentin Grubeck die Funktion des Technischen Direktors übernehmen. Der 30-Jährige ist bereits seit acht Jahren im Verein tätig. Der Verein spricht von einer „gezielten strategischen Weiterentwicklung“.

Wieland arbeitet seit Winter der abgelaufenen Saison als Cheftrainer der LASK Amateure und schaffte mit der Mannschaft nach einer starken Frühjahrssaison als fünftbestes Team der Rückrunde den Klassenerhalt in der Regionalliga Mitte. „Ich freue mich sehr darauf, unsere erfolgreiche Arbeit mit den Amateuren fortzusetzen. Die Entwicklung junger Spieler und ihre gezielte Vorbereitung auf den Profifußball ist mir ein echtes Herzensanliegen. Mit Valentin Grubeck an meiner Seite haben wir nun zusätzliche Kompetenzen im Team, um diesen Weg noch strukturierter zu gestalten“, sagt der 41-jährige Wieland, der federführend für den Übergang von Talenten aus der Akademie in die zweite Mannschaft sein soll und die jungen Spieler für den Sprung in die erste Mannschaft vorbereiten soll.

Grubeck vom Technischen Koordinator zum Technischen Direktor

Grubeck kam im Jahr 2017 als Spieler zur zweiten Mannschaft des LASK und bestritt im selben Jahr ein Bundesligaspiel für die Athletiker. Bereits während seiner aktiven Karriere übernahm er seine erste offizielle Funktion im Sponsoring des FC Juniors, wechselte später ins Marketing des LASK und widmete sich während der Errichtung der Raiffeisen Arena intensiv der Stadionvermarktung. Ab Jänner 2023 fungierte er als Technischer Koordinator und stieg nun zum Technischen Direktor auf, womit sich der LASK in diesem Bereich noch breiter aufstellt. „Ich habe verschiedene Abteilungen durchlaufen, kenne hier alles im Verein. Jede Erfahrung, die ich gemacht habe, hilft mir enorm. Dementsprechend gehe ich mit einem guten Gefühl an die Aufgabe heran und traue mir zu, einen positiven Impact leisten zu können“, meint der 30-Jährige.

Bereits in seiner bisherigen Rolle war Grubeck, Absolvent eines Sport- und Managementstudiums in Dänemark, maßgeblich in die Scoutingprozesse involviert, pflegte und erweiterte das weltweite Netzwerk und fungierte als Hauptansprechpartner der UEFA. Als Technischer Direktor wird er in der Kaderplanung der Profimannschaft eng mit Sportdirektor Dino Buric kooperieren und damit eine wichtige Schnittstellenfunktion im sportlichen Bereich einnehmen. Darüber hinaus soll er intensiv mit Andreas Wieland zusammenarbeiten, um die Durchgängigkeit zwischen Akademie, zweiter Mannschaft und Profikader weiter zu stärken. „Ich bin dem LASK sehr verbunden und dankbar für die Chance, in dieser neuen Funktion Verantwortung zu übernehmen. Mein Ziel ist es, die sportlichen Prozesse noch enger zu verbinden und Talente bestmöglich auf den Profibereich vorzubereiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Wieland, dem gesamten Trainerteam und der sportlichen Leitung“, betont Grubeck.

Geschäftsführer Siegmund Gruber meint: „Mit Andreas Wieland setzen wir weiterhin auf eine starke Persönlichkeit mit großem Know-how in der Entwicklung junger Spieler. Er ist ein wichtiger Baustein unserer Philosophie. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Valentin Grubeck einen Technischen Direktor installiert zu haben, der den Verein sowie unsere Prozesse und Anforderungen bestens kennt und mit seiner Erfahrung als Spieler wie aus verschiedenen Rollen innerhalb des Klubs eine wertvolle Perspektive einbringt.“

(LASK/Red.)

Bild: LASK