Streckenrekord! Rookie düpiert Konkurrenz im Miami-Sprint-Qualifying

Formel-1-Neuling Andrea Kimi Antonelli hat sich völlig überraschend die Pole Position für das zweite Sprintrennen der Formel-1-Saison gesichert und dabei einen Altersrekord von Sebastian Vettel pulverisiert. Der 18 Jahre alte Mercedes-Pilot verwies in der Qualifikation in Miami die in der bisherigen Saison dominierenden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris auf die Plätze.

Damit ist Antonelli der jüngste Polesitter der Formel 1. Der Italiener unterbot den bisherigen Rekord des viermaligen Weltmeisters Vettel, der 2008 im Qualifying zum Großen Preis von Italien in Monza 21 Jahre alt war, deutlich.

„Ich hatte viel Selbstvertrauen, in der letzten Runde habe ich alles zusammenbekommen“, sagte ein strahlender Antonelli: „Es wird sicher ein etwas anderes Gefühl sein, morgen von ganz vorne zu starten. Aber ich kann es kaum abwarten.“

Toto Wolff: „Das ist mal eine Ansage“

„Der Kimi hat vor sieben, acht Monaten erst seinen Führerschein gemacht, war noch nie in Miami und stellt das Auto hier auf die Pole. Das ist mal eine Ansage“, freute sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei Sky.

Weltmeister Max Verstappen, der wegen der Geburt seiner Tochter Lily verspätet nach Florida gereist war, sicherte sich zumindest Rang vier. Rekordweltmeister Lewis Hamilton stellte seinen Ferrari auf Platz sieben. Nico Hülkenberg (Emmerich) erreichte mit dem unterlegenen Sauber den guten elften Startplatz.

Nach dem Sprintrennen steht am Samstag noch das Qualifying (22.00) für den Grand Prix auf dem Programm. Dieser findet in Miami am Sonntag (Sonntag, 22.00 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame alle Rennen mit Sky X!) statt.

Piastri, dreimaliger Saisonsieger, führt die Fahrer-WM nach fünf Rennwochenenden mit zehn Punkten Vorsprung auf Norris an. Verstappen liegt zwei weitere Zähler dahinter.

(SID) Foto: Imago