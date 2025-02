Streckenrekordhalterin wieder beim Vienna City Marathon am Start

Streckenrekordhalterin Vibian Chepkirui tritt am 6. April erneut beim Vienna City Marathon an. Die in Wien 2021 und 2022 mit der nach wie vor gültigen Topzeit von 2:20:59 Stunden siegreiche Kenianerin ist eine von mehreren Spitzenläuferinnen, die der Veranstalter am Dienstag ankündigte.

Für das Großevent werden neue Teilnehmerrekorde erwartet, die Anmeldezahlen sind so hoch wie nie, die meisten Bewerbe sind bereits ausgebucht.

(APA) Foto: GEPA