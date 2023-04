Stürmersuche: Wird Real bei Liverpool fündig?

via

via Sky Sport Austria

Roberto Firmino wechselte 2015 von der TSG Hoffenheim zum FC Liverpool. Ende Juni läuft sein Vertrag an der Anfield Road aus – eine Verlängerung scheint unwahrscheinlich. El Nacional und der spanische Radiosender Cadena SER berichten, dass Real Madrid ein Auge auf den Brasilianer geworfen haben soll.

Im Werben um den 31-Jährigen soll auch Lokalrivale Atletico Madrid Interesse bekunden. In Liverpool traf Firmino in 359 Partien 109 Mal. In der laufenden Saison erzielte der ehemalige Hoffenheimer neun Treffer für die Reds.

(skysport.de) / Bild: Imago