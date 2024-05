Sturm-Duo für EM-Kader nominiert

Die frischgebackenen Double-Sieger Tomi Horvat und Jon Gorenc Stankovic von Sturm Graz stehen im slowenischen Großkader für die kommende Europameisterschaft in Deutschland.

Teamchef Matjaz Kek gab am Dienstag sein 30-Mann-Aufgebot für die EURO bekannt, Horvat und Gorenc Stankovic sind darin ebenso berücksichtigt wie Ex-Sturm-Spieler Sandi Lovric oder der ehemalige Salzburger Benjamin Sesko. 26 Spieler fahren zur EM.

Slowenien testet vor der EM noch gegen Armenien und Bulgarien. In Deutschland trifft die Mannschaft in Gruppe C auf Dänemark, Serbien und England.

(APA) / Bild: GEPA