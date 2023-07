Sturm-Flirt bereits im Anflug nach Graz

Der schottische Rechtsverteidiger Max Johnston steht wohl vor einem Wechsel zum SK Sturm Graz.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano via Twitter vermeldet, ist der 19-jährige schottische U21-Teamspieler bereits am Weg nach Graz, um am morgigen Dienstag seinen Medizincheck zu absolvieren. Johnston soll einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Johnston durchlief die gesamte Jugend in der schottischen Premiership, wo er als 17-Jähriger bereits zu seinen ersten Einsätzen in der höchsten Spielklasse kam. Anschließend wurde der Verteidiger in die dritte schottische Liga zu Cove Rangers und Queen of the South FC verliehen, um weitere Spielpraxis sammeln zu können.

Seit 1. Juli ist der 19-Jährige vereinslos und wird wohl ablösefrei nach Graz wechseln.

Bild: Imago