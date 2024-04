Sturm gegen Rapid heute live auf Sky Sport Austria

Der Auftakt des 27. Spieltages zwischen Sturm Graz und Rapid am Freitag live & exklusiv bei Sky

Kimberly Budinsky begrüßt die Zuschauer:innen ab 19:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Peter Stöger zum Freitagsspiel

Alle Spiele der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Streame die ADMIRAL Bundesliga live mit dem Sky X-Traumpass

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Zuseher:innen in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga wieder auf spannende Duelle freuen. Das Rennen um die Meisterschaft ist in vollem Gange und am Freitag könnte Sturm Graz mit einem Punktgewinn gegen Rapid vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.

Die Chance auf die Tabellenführung für Sturm gegen Rapid am Freitag live & exklusiv bei Sky

Zum Auftakt der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt Sturm den SK Rapid. Die Grazer konnten im Kampf um die Meisterschaft in der Vorwoche auf den Serienmeister aus Salzburg aufschließen und sind nun punktegleich mit dem Tabellenführer. Am Freitag möchte man im Titelrennen vorlegen und den Druck auf die Salzburger weiter erhöhen. Ob dies gelingt, sehen Sky Zuseher:innen ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Freitag, 19. April 2024

19:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Peter Stöger

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria mit dem Sky X-Traumpass streamen!

Bild: GEPA