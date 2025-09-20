Sturm gegen Salzburg heute LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!

Ein weiterer, spannender Spieltag steht in der ADMIRAL Bundesliga an. Bevor am Sonntag der LASK seinen Stadtrivalen, Blau-Weiß Linz, zum Linzer Stadtduell auf der Gugl empfängt, trifft am Samstag Meister Sturm auswärts auf Red Bull Salzburg. Zudem kann Tabellenführer Rapid am Sonntag seine ungeschlagene Serie in Graz gegen den GAK ausbauen. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag reist Meister Sturm in die Mozartstadt zu Red Bull Salzburg. Die Bullen, die sich am vergangenen Spieltag mit 1:3 dem WAC geschlagen geben mussten, wollen mit einem Sieg den Abstand zu Rapid zumindest kurzfristig wieder verkürzen. Die Blackies hingegen möchten die Niederlage gegen die Wiener Austria vergessen machen und mit einem vollen Erfolg die Salzburger in der Tabelle überholen. Welchem Team sein Vorhaben gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfangen die Veilchen Aufsteiger Ried in Favoriten. Durch den Sieg gegen Sturm hat die Austria Selbstvertrauen getankt und will nun auch gegen Ried drei Punkte holen. Maximilian Senft und sein Team hingegen wollen nach der Niederlage gegen Hartberg zurück auf die Siegerstraße. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel reist der WAC in die Südstadt zum TSV Hartberg. Beide Teams konnten ihr letztes Ligaspiel für sich entscheiden – doch wem gelingt es, an diesen Erfolg anzuknüpfen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky-Experte Peter Pacult mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 20. September 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Strum Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky-Experte: Peter Pacult

Foto: GEPA