Sturm Graz bangt vor Saison-Finale um Leistungsträger

Titelverteidiger Sturm Graz muss im entscheidenden Spiel der ADMIRAL Bundesliga um den Meistertitel womöglich auf Mittelfeld-Anker Jon Gorenc Stankovic verzichten.

Der Slowene erlitt im Spiel gegen Rapid eine Oberschenkelverletzung mit einem Hämatom. Ob es sich für ihn bis Samstag, wenn die Grazer den WAC empfangen, ausgeht, ist nicht gewiss. „Bei Jon schauen wir von Tag zu Tag“, sagte Trainer Jürgen Säumel nach dem Training am Mittwoch.

„Es ist eine schmerzhafte Geschichte, wir haben aber noch zwei Trainingseinheiten. Wenn es einer schafft, dann Jon. Sonst wird ein anderer gut in die Bresche springen“, ergänzte Säumel. Stankovic machte am Mittwoch nur Laufübungen, gemeinsam mit dem nach einem Nasenbeinbruch frisch operierten Arjan Malic. Malic ist für das Match am Wochenende dementsprechend kein Thema.

Es warte „ein besonderes Spiel“, sagte Säumel. Wenn die Steirer zumindest einen Punkt machen, sind sie erneut Meister. In dieser Saison hat Sturm gegen den WAC zuletzt 1:1 gespielt, davor allerdings zweimal 0:3 verloren. „Aber so wie die Mannschaft auftritt, wie aktiv sie ist, und auch wenn ich in die Gesichter der Spieler schaue, bin ich sehr positiv gestimmt“, betonte der Cheftrainer. Die 1:3-Niederlage gegen Rapid habe man analysiert und weggesteckt. „Wir werden für Samstag einen sehr guten Matchplan entwickeln.“

