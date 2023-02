Sturm Graz bestätigt Doppel-Ausfall

Was sich während beziehungsweise nach dem Schlagerspiel am Freitag gegen den SK Rapid Wien bereits angekündigt hatte, ist nach dem MR am heutigen Montag bestätigt: Sowohl Innenverteidiger Gregory Wüthrich als auch Stürmer Albian Ajeti werden Cheftrainer Christian Ilzer in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Sowohl bei Wüthrich (Adduktoren) als auch bei Ajeti (hintere Oberschenkelmuskulatur) handelt es sich um Muskelfaserverletzungen, welche die beiden Spieler zu einigen Wochen Pause zwingen. Gregory Wüthrich und Albian Ajeti werden umgehend mit der Therapie in Messendorf beginnen.

Quelle: sksturm.at

Artikelbild: GEPA