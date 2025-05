Sturm Graz verpflichtet wohl Offensivtalent

Der SK Sturm Graz steht laut Transferexperte Fabrizio Romano kurz vor der Verpflichtung von Axel Kayombo. Der 19-jährige Offensivspieler vom Schweizer Meister FC Basel soll nur noch den Medizincheck absolvieren müssen.

Kayombo, der sowohl auf der linken als auch rechten Außenbahn einsetzbar ist, wurde in der laufenden Saison vom FC Basel an den Zweitligisten Stade Lausanne verliehen. Dort erzielte der in Frankreich geborene Flügelspieler in 28 Spielen zehn Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Die kolportierte Ablösesumme für den 19-jährigen liegt laut Romano bei rund zwei Millionen Euro. Kayombo soll in Graz einen Vierjahresvertrag erhalten.

Für Sturm wäre der Youngster die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison 2025/26 – während zuletzt vermehrt Spekulationen über mögliche Abgänge kursierten.

(Red.) Foto: Imago