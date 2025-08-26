Sturm Graz vs. Bodö/Glimt heute ab 20:00 Uhr live und exklusiv bei Sky

Das Rückspiel zwischen Sturm Graz und Bodö/Glimt heute ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 (mit Sky X live streamen)

Schafft der SK Sturm das Fußball-Wunder und qualifiziert sich doch noch für die Ligaphase der Königsklasse? Sky zeigt das Rückspiel des letzten österreichischen Anwärters im UEFA Champions League Play-off am am heutigen Dienstag live & exklusiv. Insgesamt sehen Sky Kund:innen in der nächsten Woche sechs der sieben Play-off Rückspiele live & exklusiv.

Nach der 0:5-Niederlage in Norwegen sind für den SK Sturm die Träume von UEFA Champions League beinahe ausgeträumt. Nur ein Wunder könnte den Grazern noch die Qualifikation für die Ligaphase des größten europäischen Klubbewerbs ermöglichen – andernfalls folgen sie dem FC Salzburg in die Ligaphase der UEFA Europa League. Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Andreas Herzog begrüßen die Fans am kommenden Dienstag aus Klagenfurt zum Rückspiel.

Sky Zuseher:innen dürfen sich zudem auf weitere spannende Partien freuen. Unter anderem kämpft am kommenden Dienstag Marko Arnautovic mit Roter Stern Belgrad inZypern beim FC Pafos um die Qualifikation für die Ligaphase. Die Sky Partien des UEFA Champions League Play-offs werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die Rückspiele des UEFA Champions League Play-off live & exklusiv bei Sky Sport Austria:

Dienstag, 26. August 2025

18:40 Uhr

Kairat Almaty – Celtic Glasgow live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

20:00 Uhr

Sturm Graz – Bodö/Glimt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Pafos – Roter Stern Belgrad live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation (Stadion): Constanze Weiss

Sky Experte (Stadion): Andreas Herzog

Mittwoch, 27. August 2025

18:40 Uhr

FK Qarabag – Ferencvaros Budapest live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

20:50 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

FC Kopenhagen – FC Basel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Brügge – Glasgow Rangers live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Beitragsbild: GEPA