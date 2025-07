Sturm nach klarem Sieg bei Bischofshofen in zweiter Cup-Runde

Meister Sturm Graz ist souverän in die zweite Runde des ÖFB-Cups eingezogen. Die Grazer setzen sich gegen den Regionalligisten SK Bischofshofen klar mit 4:0 durch.

Sturm-Trainer Jürgen Säumel musste nicht unzufrieden sein. Seine Truppe erzielte vor 1.500 Zuschauern schon in den ersten 13 Minuten beim Regionalliga-Vertreter drei Treffer. Otar Kiteishvili (9.) leitete den Pflichtsieg ein, danach war unklar, ob ein Salzburger oder Seedy Jatta den Ball als Letzter ins Tor beförderte (11.). Zwei Minuten später gab es keine Diskussion, da stellte der Angreifer der Grazer auf 3:0.

Sturm bangt wieder um Jatta

Für ihn gab es aber auch einen Rückschlag. Nach einem Schlag auf das rechte Knie musste der immer wieder verletzungsgeplagte Norweger schon in der 29. Minute vom Feld. Für ihn kam Amady Camara, der in der Schlussphase (86.) den Endstand fixierte. „Ich bin zufrieden, weil ich weiß, dass es letztes Jahr in der 1. Runde sehr zäh war“, fasste Säumel zusammen.

