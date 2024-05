Das packende Finale in der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live und exklusiv bei Sky Sport Austria

Schauplatz Graz: Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky-Experte Peter Stöger live aus der Merkur Arena für das Heimspiel von Sturm gegen Austria Klagenfurt ab 16:00 Uhr live & exklusiv bei Sky

Marko Stankovic ist ebenfalls in Graz im Einsatz und begibt sich in dem Entscheidungsspiel auf Stimmenfang

Schauplatz Salzburg: Michael Ganhör und Kimberly Budinsky berichten mit dem Sky-Experten Marc Janko aus der Red Bull Arena vom Heimspiel der Salzburger gegen den LASK

Sky zeigt den Titel-Thriller am Sonntag sowohl in Form der Einzelspiele als auch in der Original Sky Meister Konferenz

Am Samstag ab 16:00 Uhr SCR Altach – Austria Lustenau, Blau-Weiß Linz – Austria Wien und WAC – WSG Tirol exklusiv bei Sky

Am kommenden Wochenende kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum ultimativen Showdown im Titelkampf: Sturm Graz konnte am vergangenen Sonntag den ersten Matchball gegen den LASK nicht verwerten, hat es aber weiterhin in der eigenen Hand. Verfolger Red Bull Salzburg ist in Schlagdistanz und könnte sich bei einem Ausrutscher der Grazer noch zum Meister krönen. Das Fernduell um die Meisterschaft und alle weiteren Spiele der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga gibt es live & exklusiv bei Sky Sport Austria.

Das Finale im Titel-Thriller der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Grazer gehen mit zwei Punkten Vorsprung in das letzte Spiel der Saison und können mit einem Sieg gegen die Pacult-Elf nach dreizehn Jahren wieder Meister werden. Constanze Weiss wird mit Sky Experte Peter Stöger das spannende Saison-Finale live in Graz begleiten und den Zuseher:innen alle Emotionen direkt nach Hause liefern. Marko Stankovic wird in der Merkur Arena auf Stimmenfang gehen. Ob Sturm vor eigenem Publikum die vierte Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern kann, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich empfangen die Salzburger den LASK. Der Serienmeister könnte sich bei einem Punktverlust der Grazer mit einem Heimsieg noch den Titel holen, trifft mit den Linzern allerdings auf eine Mannschaft in Topform. Michael Ganhör und Kimberly Budinsky werden mit dem Sky-Experten Marc Janko live aus der Red Bull Arena berichten, ob sich der Salzburger Traum vom Last-Minute-Titel erfüllt. Die Partie ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In Wien kommt es zudem zum Duell zwischen Rapid und Hartberg. Die Mannschaft von Markus Schopp möchte Platz fünf verteidigen und in das Europacup-Playoff einziehen. Diese Partie sehen Sky Zuseher:innen ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Die Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag kommt es zum vorerst letzten Vorarlberg-Derby in der ADMIRAL Bundesliga, wenn Austria Lustenau in Altach zu Gast ist. Die Altacher konnten sich in der Vorwoche mit einem Sieg gegen die WSG Tirol vorzeitig den Klassenerhalt sichern, während Lustenau nach zwei Jahren in Österreichs höchster Spielklasse wieder absteigen muss. Das Vorarlberg-Derby ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich empfängt Blau-Weiß Linz die Wiener Austria. Die Wiener trennten sich nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg von Trainer Michael Wimmer und werden interimistisch vom bisherigen Co-Trainer Christian Wegleitner betreut. Ab 16:00 Uhr sehen Sky Zuseher:innen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zudem treffen in Kärnten die Wolfsberger auf die WSG Tirol. Die Partie ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die Samstagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 18. Mai 2024

16:00 Uhr

CASHPOINT SCR Altach – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau Weiß Linz – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 19. Mai 2024

16:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Rapid – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Sky Team Graz:

Moderation: Constanze Weiss

Field Reporter: Marko Stankovic

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Team Salzburg:

Moderation: Michael Ganhör

Field Reporterin: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bilder: GEPA