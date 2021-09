Sturm-Präsident Jauk: “Wir gehören auf die europäische Bühne”

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz ist gut in die Saison gestartet. Nach sieben Runden rangiert man in der ADMIRAL Bundesliga auf Platz zwei, zudem erreichten die Grazer die Gruppenphase der UEFA Europa League. Präsident Christian Jauk äußert sich im Sky-Interview über die aktuelle Situation beim SK Sturm, spricht über die kommenden Aufgaben im Europacup und wagt einen Blick in die Zukunft.

“Wir gehören auf die europäische Bühne. […] Nach zehn Jahren zurück, das ist schön, weil es auch eine Möglichkeit gibt den Verein weiterzuentwickeln“, freut sich der Präsident. Mit Monaco, PSV und Real Sociedad hat der SK Sturm eine Hammergruppe zugelost bekommen. Jauk: “Das sind drei große Namen. Es sind drei Mannschaften mit einer Spielstärke, die nicht ungefährlich ist für uns. Wir müssen das Beste geben. Das ist auch das Entscheidende im Europacup.”

