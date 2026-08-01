Sky ist in der Saison 2026/27 noch näher dran für die Fans! Heute berichten vor Ort: Jörg Künne aus Innsbruck und Michael Ganhör aus Salzburg

Start der neuen Rechte-Periode bis 2030: Wie gewohnt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky

Sky Sport Austria liefert jedes Wochenende 19 Stunden Berichterstattung direkt aus den Bundesliga Stadien und davon mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichte

Es geht wieder los: Die ADMIRAL Bundesliga startet in die neue Spielzeit! Fans des österreichischen Fußballs haben dabei doppelten Grund zur Freude. Zum Auftakt der Saison 2026/27 präsentiert sich die Bundesliga-Berichterstattung von Sky Sport Austria in einem frischen Gewand. Unter dem Motto „noch näher dran für die Fans“ berichtet Sky Sport Austria an jedem Bundesliga-Wochenende insgesamt 19 Stunden live direkt aus den Stadien, darunter mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichterstattung. Wie gewohnt zeigt Sky auch in der Saison 2026/27 alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live. Darüber hinaus bleibt Sky langfristig die Heimat der heimischen Bundesliga: Die neue Rechtevereinbarung bis 2030 sichert den Fans alle Spiele der kommenden vier Spielzeiten.

Der Bundesliga-Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstagnachmittag empfängt die WSG Tirol den SK Sturm Graz. Den Grazern fehlten in der vergangenen Saison nur zwei Zähler auf den Titelhattrick. Holt sich Sturm gleich zum Start den ersten Sieg oder können sich die Tiroler durchsetzen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2.

Am Abend hat Red Bull Salzburg den TSV Hartberg zu Gast. Die Mozartstädter landeten letzte Saison auf dem nicht zufriedenstellenden dritten Platz. In der kommenden Spielzeit wollen die Salzburger endlich wieder ganz oben stehen. Können sie ihre Titelambitionen bereits am ersten Spieltag unterstreichen? Das Match läuft auf Sky Sport Austria 1.

Jörg Künne startet ab 16:45 Uhr live aus Innsbruck mit der Vorberichterstattung zum Duell zwischen WSG Tirol und Sturm Graz. Am Abend meldet sich Michael Ganhör ab 19:00 Uhr live aus Salzburg.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 1. August 2026

16:45 Uhr

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2

Moderation: Jörg Künne

19:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör