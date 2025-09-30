Sturm, Salzburg und mehr Österreich-Power: die Europa- und Conference League am Donnerstag live bei Sky

Sturm Graz gegen Glasgow Rangers am Donnerstag ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Donnerstag unter anderem Olympique Lyon gegen den FC Salzburg und FC Porto gegen Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic live bei Sky

In der UEFA Conference League ist Oliver Glasner mit Crystal Palace zu Gast bei Dynamo Kiew und der 1. FSV Mainz 05 reist mit Phillip Mwene zu Omonia Nikosia – live bei Sky

Sky zeigt 35 der 36 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Thomas Silberberger analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Am kommenden UEFA Super Donnerstag ist Österreich erneut stark vertreten: In der UEFA Europa League empfängt der SK Sturm die Glasgow Rangers, während der FC Salzburg bei Olympique Lyon gastiert. Marko Arnautovic tritt mit Roter Stern Belgrad auswärts gegen den FC Porto an. In der UEFA Conference League startet Oliver Glasner mit Crystal Palace bei Dynamo Kiew in die Ligaphase, und der 1. FSV Mainz 05 ist mit Philipp Mwene zu Gast bei Omonia Nikosia. Nur mit Sky sehen Fans 35 der 36 Begegnung der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live.

Der UEFA Super Donnerstag mit dem SK Sturm gegen die Glasgow Rangers und Olympique Lyon gegen den FC Salzburg in der UEFA Europa League live bei Sky

Am kommenden Donnerstag empfängt der SK Sturm die Glasgow Rangers. Nach der 0:2-Auftaktniederlage in Dänemark wollen die Blackies gegen den schottischen Traditionsklub punkten, der sich zum Start ebenfalls geschlagen geben musste. Ob das gelingt, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich reist der FC Salzburg nach Frankreich zu Olympique Lyon. Nach der späten Niederlage gegen Porto am ersten Spieltag sind auch die Salzburger auf der Jagd nach den ersten internationalen Punkten der Saison. Gegen den aktuellen Zweitplatzierten der französischen Liga soll das gelingen. Diese Partie ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Marko Arnautovic trifft mit Roter Stern Belgrad auswärts auf den FC Porto. Österreichs Rekordnationalspieler rettete seinem Team am ersten Spieltag mit seinem Tor einen Punkt – trifft er auch gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der portugiesischen Liga? Die Antwort auf diese Frage gibt es live auf Sky Sport Austria 4.

Am frühen Abend startet Oliver Glasner mit Crystal Palace in der UEFA Conference League bei Dynamo Kiew in die Ligaphase. Die Engländer sind in der Premier League das einzige noch ungeschlagene Team und wollen bei ihrer ersten Teilnahme an einem internationalen Klubwettbewerb gleich zum Auftakt den ersten Sieg einfahren. Dieses Match ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:45 Uhr die Partien AS Roma – OSC Lille, FC Bologna – SC Freiburg, Celtic Glasgow – SC Braga, Fenerbahce Istanbul – OGC Nizza und Omonia Nikosia – 1. FSV Mainz 05. Ab 21:00 Uhr sind zudem die Partien KRC Genk – Ferencvaros Budapest, Feyenoord Rotterdam – Aston Villa, FC Basel – VfB Stuttgart und Nottingham Forest – FC Midtjylland zu sehen. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des zweiten Spieltages der UEFA Europa League und des ersten Spieltages der UEFA Conference League ein. Sky Experte Thomas Silberberger versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

Dynamo Kiew – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 3

AS Roma – OSC Lille live auf Sky Sport Austria 4

FC Bologna – SC Freiburg live auf Sky Sport Austria 5

Celtic Glasgow – SC Braga live auf Sky Sport Austria 6

Fenerbahce Istanbul – OGC Nizza live auf Sky Sport Austria 7

Omonia Nikosia – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

SK Sturm Graz – Glasgow Rangers live auf Sky Sport Austria 2

Olympique Lyon – FC Salzburg live auf Sky Sport Austria 3

FC Porto – Roter Stern Belgrad live auf Sky Sport Austria 4

KRC Genk – Ferencvaros Budapest live auf Sky Sport Austria 5

Feyenoord Rotterdam – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 6

FC Basel – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Austria 7

Nottingham Forest – FC Midtjylland live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Thomas Silberberger