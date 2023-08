Sturm-Stadion nicht CL-tauglich – Präsident Jauk: „Blamage für Graz ist perfekt“

Seit Montag hat der SK Sturm Gewissheit, dass ein mögliches CL-Playoff sowie die Gruppenphase nicht in der heimischen Merkur Arena in Graz-Liebenau ausgetragen werden darf.

Laut einer Entscheidung der UEFA verhindern die unzureichenden Arbeitsbereiche für Medien und insbesondere die Sektoren für die TV-Anstalten den Champions-League-Standard in Graz.

Sturm-Präsident Christian Jauk findet nach dieser Entscheidung deutliche Worte. „Die Blamage für die Sportstadt Graz ist jetzt perfekt. Was mir als Sturm-Präsident am Herzen liegt, ist, dass die Sturm-Fans ihre Mannschaft in der Steiermark, in Graz erleben können. Wenn man denen jetzt sagen muss: ‚Leutln, das nächste Spiel gibt’s in Klagenfurt‘, dann tut mir das sehr weh“, sagte Jauk der „Krone“.

Wirklich überrascht hat die Nachricht der UEFA im Klub keinen mehr. „Wir haben lange davor gewarnt“, meinte Jauk.

Finanzspritze der Stadt kommt zu spät

Laut dem Sturm-Präsidenten hat die Stadt Graz eine Finanzspritze von 600.000 Euro bewilligt, um an den Mängeln der Infrastruktur im Stadion zu arbeiten. Das Geld ändert in dieser Saison jedoch nichts mehr daran, dass Sturm seine CL-Partien in Klagenfurt spielen müsste.

„Ich bedanke mich für jeden Euro und ich stehe auch nicht an, jede Verbesserung zu loben. Aber wir haben Gefahr in Verzug“, sagte Jauk.

Gleichzeitig zeigte sich der Sturm-Präsident hoffnungsvoll, dass das Geld ab der Saison 2024/2025 eine Austragung von Champions-League-Spielen in Graz-Liebenau ermöglicht: „Ich hoffe, dass alle erforderlichen Maßnahmen für die nächste Saison gesetzt werden können.“

Jauk mit Appell an die Politik

Die Politik in Graz und der Steiermark solle sich laut Jauk ein Beispiel an anderen Bundesländern nehmen.

„Was wir hier in Graz in den vergangenen Jahren diskutiert haben, ist ja relativ bescheiden gewesen. Und trotzdem wurden wir da oder dort für unsere Pläne geprügelt. Da müssten Politiker in anderen Bundesländern längst zurückgetreten sein, wenn man bedenkt, was die da für Stadien hinstellen“, sagte Jauk.

Europa League wäre eigenen Stadion möglich

Verliert Sturm in der 3. Quali-Runde gegen Eindhoven oder später das Playoff, steigen die Grazer wie im Vorjahr in die Gruppenphase der Europa League um.

Die allfällige Austragung dieser Spiele in Graz sei mittlerweile immerhin gesichert, erklärte Sturms Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich. Sturm gastiert in der dritten CL-Qualirunde am Dienstag (19.30 Uhr) in Eindhoven. Das Rückspiel in Graz findet eine Woche später statt.

Bild: Imago