Sturm zuerst gefordert: Der Bundesliga-Sonntag HEUTE LIVE bei Sky!

Der Hit Rapid gegen Salzburg am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv bei Sky

Zuvor ab 13:45 Uhr Sturm Graz – TSV Hartberg und Austria Klagenfurt – LASK exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky-Experten am Sonntag: Hans Krankl, Andreas Herzog & Julian Baumgartlinger

Am kommenden Wochenende geht das enge Rennen um die Meisterschaft in die nächste Runde. Nach dem Unentschieden im Spitzenspiel sind Sturm und Salzburg weiterhin nur drei Punkte voneinander getrennt. Die Salzburger wollen am Sonntag bei Rapid ihre Pflichtaufgabe erfüllen, während Sturm im steirischen Derby gegen Hartberg vorlegen kann.

Alle Spiele der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga gibt es live & exklusiv bei Sky Sport Austria – Streame alle Spiele mit dem Sky X-Traumpass!

Der Hit zwischen Rapid und Salzburg am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag trifft Rapid auf Serienmeister Salzburg. Für das Team von Onur Cinel zählt nur ein Sieg im packenden Meisterkrimi. Die Wiener fielen ihrerseits nach der schmerzhaften Niederlage gegen den LASK auf Tabellenplatz fünf zurück und benötigen im Kampf um Platz vier dringend Punkte. Ob die Salzburger das Titelrennen weiter spannend halten können, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Sky Experte Hans Krankl versorgt die Zuschauer:innen live aus Hütteldorf mit fundierten Analysen.

Zuvor kommt es am Sonntagnachmittag zum steirischen Derby zwischen Sturm und Hartberg. Die Grazer konnten sich im direkten Duell mit Salzburg an der Spitze halten und sind damit seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Ob diese Serie gegen Hartberg hält oder der Elf von Markus Schopp eine Überraschung gelingt, sehen Sky Zuseher:innen ab 13:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich trifft in Kärnten Austria Klagenfurt auf den LASK. Die Linzer wollen ihre Leistung vom spektakulären 5:0-Heimsieg gegen Rapid bestätigen und mit einem vollen Erfolg in Klagenfurt Platz drei fixieren. Die Partie ist ab 13:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die Nachmittagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Sonntag der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 05. Mai 2024

13:45 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Rapid – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experten: Andreas Herzog & Hans Krankl

Sky Analyse-Experte: Julian Baumgartlinger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA.