Sturz-Drama: Zwei Niederländerinnen stürzen auf dem Weg zu WM-Gold kurz vor der Ziellinie

Die Niederlande erleben in Budapest ein doppeltes Sturz-Drama, das kurz vor dem Ziel zwei Goldmedaillen kostete.

Erst verhedderte sich Sifan Hassan und stürzte. Kurz danach geriet auch Femke Bol ins Straucheln und landete plötzlich unsanft auf der Tartanbahn. Innerhalb von Minuten erlebten die beiden Topstars aus den Niederlanden bei der Leichtathletik-WM ein wahres Sturz-Drama, zwei mögliche Goldmedaillen waren nach den beiden Bauchklatschern auf einmal futsch. „Vielleicht ist nationaler Hinfall-Tag“, sagte Hassan gequält.

„Die grausamste aller Nächte für die Niederlande“

Hassan lag über die 10.000 m auf der Zielgeraden auf Goldkurs, stürzte dann aber im engen Zweikampf mit der späteren Siegerin Gudaf Tsegay (Äthiopien) jedoch, rund 30 Meter vor dem Ziel platzten ihre Träume von einem historischen Triple über 1500, 5000 und eben die 10.000 m. Kurz danach hätte Bol die Mixed-Staffel von Oranje fast zum Titel geführt. Aber eben nur fast. Am Ende jubelte das Team aus den USA in Weltrekordzeit.

Sifan Hassan just metres from the line! In the 10,000m final, the Olympic champion and overwhelming favourite and it’s Gudaf Tsegay who takes the Unbelievable drama in Budapest.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/ImCegtrunh — Eurosport (@eurosport) August 19, 2023

„Die grausamste aller Nächte für die Niederlande“, schrieb der europäische Leichtathletik-Verband bei Twitter. Und in der Heimat meinte NOS: „Bizarrer Abend.“

Durch das fast ausverkaufte Stadion Nemzeti Atletikai Központ direkt an der Donau ging ein entsetztes Raunen, auch die Experten trauten kaum ihren Augen. „So etwas habe ich in all meinen Jahren in diesem Sport noch nie gesehen“, meinte Sprintlegende Michael Johnson: „Verrückt.“

Hassan und Bol selbst versuchten, es mit Fassung zu tragen. „Ich behalte mein Lächeln, aber es ist wirklich hart“, sagte Hassan: „Ich bin sehr enttäuscht. Das ist Sport, solche Dinge passieren. Ich hatte einfach einen schlechten Moment.“ Und Bol meinte: „Ich habe gepusht, gepusht – und weiß gar nicht genau, was passiert ist.“

Disaster for the Dutch again! In the mixed 4x400m relay, Femke Bol falls just metres from the line. The USA claim and set a world record, Great Britain take and the Czech Republic #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/JvsAPEnzFX — Eurosport (@eurosport) August 19, 2023

Ein kleiner Trost bleibt dem unglücklichen Duo aber: Sowohl Hassan als auch Bol haben noch zwei Goldchancen in den nächsten Tagen.

