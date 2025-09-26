Stuttgart-Boss will zum FC Bayern

Nach Sky Sport Informationen hat Stuttgart-Marketingvorstand Rouven Kasper final entschieden, zum deutschen Rekordmeister Bayern München wechseln zu wollen, die Stuttgarter Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

Bereits vor einigen Wochen hat der 43-Jährige intern kommuniziert, dass er die Chance gerne wahrnehmen würde, jetzt hat er diesen Wunsch auch offiziell beim Aufsichtsrat hinterlegt. Einfach so lassen die Schwaben ihren Marketing-Boss aber nicht ziehen. Stuttgart möchte eine Ablöse für den Erfolgsmanager, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft und erst im vergebenen Jahr verlängert wurde.

Konkrete Verhandlungen zwischen den Vereinen haben noch nicht begonnen, sollen aber zeitnah starten.

In München ist Kasper als Nachfolger für Michael Diederich vorgesehen, der bisher als Finanzvorstand beim FCB tätig war. Kasper ist seit 2021 in Stuttgart, zuvor war er bereits als „President Asia“ bei den Bayern. Auf Sky Sport Nachfrage wollten sich beide Vereine nicht zu der Thematik äußern.

(Dennis Bayer und Kerry Hau – skysport.de)

Bild: Imago