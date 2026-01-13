Stuttgart empfängt die Eintracht: Die Deutsche Bundesliga JETZT LIVE bei Sky Sport

Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer am heutigen Dienstag gegen Werder Bremen – ab 20:00 Uhr live – mit Sky X live streamen!

In der Deutschen Bundesliga steht eine englische Woche bevor. Bereits heute empfängt der BVB mit Marcel Sabitzer Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll. Die Dortmunder konnten sich am vergangenen Spieltag durch einen Last-Minute-Treffer ein 3:3-Unentschieden gegen Frankfurt sichern, während das Spiel der Bremer abgesagt wurde. Können die Bremer von der längeren Pause profitieren, oder bleibt Dortmund auch im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen?

Am Mittwoch trifft Aufsteiger Köln auf Tabellenführer Bayern München mit Konrad Laimer. Während die Kölner seit sieben Spielen auf einen Sieg warten, feierten die Münchner zuletzt einen 8:1-Kantersieg gegen Wolfsburg und sind in der Liga weiterhin ungeschlagen. Setzt das Team von Vincent Kompany seinen Erfolgslauf fort oder gelingt Köln eine Überraschung?

Zeitgleich empfängt Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbach. Die Hoffenheimer mussten am vergangenen Wochenende aufgrund des Sturmtiefs pausieren, während Mönchengladbach nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg feiern konnte. Wer behält diesmal die Oberhand?

Im „Tipico Topspiel der Woche“ trifft der FC Augsburg am Donnerstag auf Union Berlin mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel. Nach der 0:4-Niederlage gegen Mönchengladbach am vergangenen Wochenende wollen die Augsburger ihre Sieglos-Serie von drei Spielen beenden und gegen die Berliner endlich wieder drei Punkte einfahren. Der Hauptstadtklub hingegen ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Nach der 1:8-Niederlage gegen die Bayern will der VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer am Mittwoch gegen den FC St. Pauli wieder Selbstvertrauen tanken. RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager empfängt am Mittwoch den SC Freiburg mit dem wieder einsatzbereiten Philipp Lienhart. Nach zwei Niederlagen und einer Spielabsage hoffen die Sachsen auf Punkte, während Freiburg nach zwei Siegen anreist.

Die Deutsche Bundesliga unter der Woche bei Sky Sport:

Dienstag:

17:30 Uhr: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

20:00 Uhr: Borussia Dortmund – SV Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:00 Uhr: Hamburger SV – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 4

20:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5

Mittwoch:

17:30 Uhr: VfL Wolfsburg – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

20:00 Uhr: 1. FC Köln – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:00 Uhr: RB Leipzig – SC Freiburg live auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: TSG Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 4

20:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5

Donnerstag:

19:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ FC Augsburg – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 2

Beitragsbild: Imago