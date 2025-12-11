Stuttgart holt wegweisenden Sieg in der Europa League

Dem VfB Stuttgart ist in der Europa League ein wegweisender Sieg gelungen.

Durch das weitgehend souveräne 4:1 (2:0) gegen Außenseiter Maccabi Tel Aviv hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nach sechs Spielen nun zwölf Punkte auf ihrem Konto – die Teilnahme zumindest an der Zwischenrunde ist ihr damit schon so gut wie sicher. Zugleich ist ein Platz unter den ersten acht und die direkte Qualifikation noch machbar.

Der VfB nahm das Hochsicherheitsspiel gegen den weiter sieglosen israelischen Rekordmeister wie angekündigt sehr ernst: Lorenz Assignon (24.), Tiago Tomás (37.), der starke Maximilian Mittelstädt (49./Handelfmeter) und Josha Vagnoman (90.+4) trafen für die Schwaben. Beim Gegentreffer von Roy Revivo (52.) machte auch Torhüter Alexander Nübel keine gute Figur. Danach war Maccabi besser im Spiel und brachte den VfB mehrfach in Verlegenheit.

(SID)

