Stuttgart macht in der Europa League Boden gut
Die Fans fehlten, die Leistung stimmte: Der VfB Stuttgart hat in der Europa League einen wichtigen Sieg eingefahren und sich im Kampf um die Playoffs eine gute Ausgangsposition verschafft.
Die Deutschen siegten am späten Donnerstagabend bei den Go Ahead Eagles Deventer souverän mit 4:0 (2:0) und schoben sich in der Tabelle ins vordere Mittelfeld. Neun Punkten aus fünf Spielen in der Ligaphase würden dem Klub derzeit zwei K.o.-Spiele um den Einzug ins Achtelfinale bescheren.
Dank der Treffer von Jamie Leweling (20., 35.), Bilal El Khannouss (59.) und Badredine Bouanani (90.+4) kann der VfB gar wieder auf den direkten Einzug in die Runde der besten 16 hoffen, die Top acht sind bei noch drei ausstehenden Partien nur noch einen Zähler entfernt.
(SID).
Beitragsbild: Imago