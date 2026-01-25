Stuttgart nach Sieg gegen Mönchengladbach wieder Vierter
Der VfB Stuttgart ist wieder auf Tabellenrang vier der deutschen Fußball-Bundesliga zurückgekehrt.
Die Schwaben feierten am Sonntag durch Treffer von Jamie Leweling (30.), Joe Scally (67./Eigentor) und Deniz Undav (74.) einen 3:0-Auswärtssieg gegen Mittelständler Borussia Mönchengladbach und liegen damit wieder einen Punkt vor RB Leipzig, allerdings bei einem ausgetragenen Match mehr. Bei den Verlierern wurde Kevin Stöger in der 74. Minute eingewechselt.
(APA) / Bild: Imago