Suljovic als letzter Österreicher bei Austrian Open out

Österreich ist am Finaltag der Austrian Darts Open am Sonntag nicht mehr vertreten.

Mensur Suljovic schied am Samstag in der 2. Runde des European-Tour-Turniers in der Steiermarkhalle in Premstätten gegen den Nordiren Daryl Gurney mit 1:6 aus. Vom Preisgeldkuchen gab es für den 53-Jährigen 2.500 Pfund (2.930 Euro). Für die am Freitag schon in der Auftaktrunde gescheiterten Christian Gödl, Rowby-John Rodriguez und Zoran Lerchbacher gab es halb so viel.

(APA) / Bild: GEPA