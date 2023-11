Suljovic nicht dabei! Rusty-Jake Rodriguez als einziger Österreicher bei WM

Rusty-Jake Rodriguez wird Österreichs einziger Pfeilewerfer bei der Darts-Weltmeisterschaft in London sein. Der 22-jährige Wiener sicherte sich im Qualifikationsturnier im englischen Barnsley nach vier Siegen in Serie am Montag eines von vier WM-Tickets und steht damit im legendären „Ally Pally“ (Alexandra Palace) ab 15. Dezember am Start. Gegner in Runde 1 ist der Schotte Cameron Menzies.

Rodriguez eliminierte in Barnsley unter anderem seinen Landsmann Mensur Suljovic, der erstmals seit 2013 eine WM verpasst. Ebenfalls fehlen wird Rusty-Jakes Bruder Rowby-John Rodriguez, die derzeitige rot-weiß-rote Nummer eins im Ranking.

(APA) / Bild: Imago