Suns fixieren dramatischen Sieg in Schlussekunde

Die Phoenix Suns haben in der National Basketball Association (NBA) gegen Orlando Magic durch einen in letzter Sekunde gefallenen Korb gewonnen.

Beim 113:110-Heimsieg traf Jalen Green am Ende der zweiten Verlängerung mit einem Drei-Punkter. Erst 1,1 Sekunden vor Ende der zweiten Overtime hatte Jalen Carter für Orlando ausgeglichen. Eng ging es auch in New York zu, wo die Knicks im letzten Viertel gegen die Houston Rockets ein 16-Zählerminus in einen 108:106-Sieg verwandelten.

(APA) / Bild: Imago