Super Bowl 2030 findet in Nashville statt

Der Super Bowl im Jahr 2030 wird in Nashville stattfinden.

Die Besitzer der 32 NFL-Teams einigten sich am Dienstag einstimmig darauf, dass das Endspiel um die American-Football-Meisterschaft in vier Jahren im für zwei Milliarden US-Dollar neu gebauten Nissan Stadium steigen soll. Die 60.000 Zuschauer fassende Arena, in der dann die Tennessee Titans beheimatet sein werden, soll im Februar 2027 fertiggestellt sein.

Es wird das erste Mal sein, dass ein Super Bowl im US-Bundesstaat Tennessee ausgetragen wird. Die nächsten Spielorte sind Inglewood/Kalifornien (2027), Atlanta/Georgia (2028) und Las Vegas/Nevada (2029).

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(SID) / Bild: Imago