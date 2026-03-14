Super-G der Herren in Courchevel: Die Startlise im Überblick

Nach dem Abfahrtscoup von Vincent Kriechmayr wollen die ÖSV-Herren beim Speed-Wochenende in Courchevel auch im Super-G nachlegen. Der für Samstag geplante Bewerb musste wegen Nebels abgesagt werden, heute steht nun der regulär angesetzte Super-G auf dem Programm. Start ist um 10:45 Uhr.

Kriechmayr reist mit breiter Brust an den Start. Der Oberösterreicher gewann am Freitag die Abfahrt in Courchevel und beendete damit die lange österreichische Durststrecke in der Königsdisziplin. Nun soll auch im Super-G der nächste Spitzenplatz folgen.

Im Kampf um die kleine Kristallkugel ist die Ausgangslage allerdings klar. Marco Odermatt führt die Super-G-Wertung mit 158 Punkten Vorsprung auf Kriechmayr an. Dahinter folgen mit Stefan Babinsky und Raphael Haaser zwei weitere ÖSV-Läufer, die ebenfalls noch auf ein starkes Resultat hoffen dürfen.

#1 Jan Zabystřan (CZE)

#2 Mattia Casse (ITA)

#3 Ryan Cochran-Siegle (USA)

#4 Adrian Smiseth Sejersted (NOR)

#5 Marco Schwarz (AUT)

#6 Fredrik Moeller (NOR)

#7 Giovanni Franzoni (ITA)

#8 Nils Allegre (FRA)

#9 Stefan Rogentin (SUI)

#10 Marco Odermatt (SUI)

#11 Stefan Babinsky (AUT)

#12 Franjo von Allmen (SUI)

#13 Vincent Kriechmayr (AUT)

#14 Dominik Paris (ITA)

#15 Raphael Haaser (AUT)

#16 Alexis Monney (SUI)

#17 James Crawford (CAN)

#18 Daniel Hemetsberger (AUT)

#19 Guglielmo Bosca (ITA)

#20 Lukas Feuerstein (AUT)

#21 Miha Hrobat (SLO)

#22 Christof Innerhofer (ITA)

#23 Alban Elezi Cannaferina (FRA)

#24 Justin Murisier (SUI)

#25 Matthieu Bailet (FRA)

#26 River Radamus (USA)

#27 Kyle Negomir (USA)

#28 Jared Goldberg (USA)

#29 Simon Jocher (GER)

#30 Cameron Alexander (CAN)

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#36 Vincent Wieser (AUT)

#39 Manuel Traninger (AUT)

#46 Fabian Bachler (AUT)