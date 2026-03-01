Super-G in Garmisch wegen Nebels & brüchiger Piste abgesagt

Nebel und eine nachlassende Piste haben die Durchführung des Ski-Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen verhindert.

Auch nach einigem Zuwarten wurde die Sicht auf der Kandahar nicht besser, um 12.15 Uhr kam es zur Absage. Laut FIS-Renndirektor Markus Waldner wird das Rennen am Freitag, dem 13. März, in Courchevel nachgeholt. Bei der letzten Speed-Station vor dem Weltcupfinale in Kvitfjell kommt es also zu einem Renntriple mit zwei Super-G und einer Abfahrt.

In Garmisch hatte es am Sonntag geregnet. Danach zog auch Nebel ein. „Es war praktisch keine Chance, man hat nicht mal ein Tor gesehen“, sagte Waldner im ORF. „Zusätzlich hat die Piste durch die ganze Manipulation mit Brezen-Salz an ein paar Stellen ein bisschen nachgegeben. Es wäre zu gefährlich gewesen.“

Die Abfahrt am Samstag hatte einen Schweizer Dreifachsieg gebracht. Marco Odermatt gewann vor Alexis Monney und Stefan Rogentin. Odermatt führt auch in der Abfahrts- und der Super-G-Wertung komfortabel. Ein ÖSV-Debakel verhinderte nur der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr als Vierter und einziger Österreicher unter den Top 20.

Cheftrainer Pfeifer unzufrieden: „Es passt nicht“

„Man kann bis auf den Vinc mit gar nichts zufrieden sein. Mit unseren Startnummern wären Plätze zwischen 10 und 20 realistisch gewesen, das ist uns auch nicht geglückt“, erklärte ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer. Seit Kitzbühel hechelt das Speed-Team den eigenen Ansprüchen noch weiter hinterher als bereits zuvor. Auch bei Olympia schaute in Abfahrt und Super-G keine Medaille heraus.

„Wir sind gut reingestartet – sei es Weltcup oder Europacup. Bei gewissen Bedingungen macht es nun den Anschein, dass wir wirklich nicht vom Fleck kommen“, sagte Pfeifer. Er sieht zu hinterfragende Faktoren. „Sei es das Training oder die Materialabstimmung, wo wir die Hausaufgaben vielleicht noch besser machen müssen. Es passt nicht.“

