Wer wird den Titel in der UEFA Champions League holen? Diese Frage stellt sich ab heute wieder – denn ab 18:45 rollt der Ball in der Königsklasse wieder. Der Supercomputer der OPTA hat auch in dieser Saison wieder einen Favoriten bestimmt.

Demnach sichert sich der englische Topklub FC Liverpool mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 20 Prozent den Titel. Die „Reds“ haben als englischer Meister im vergangenen Transferfenster kräftig ins eigene Team investiert, unter anderem kamen mit Alexander Isak und Florian Wirtz zwei Neuzugänge für die Offensive die über 100 Millionen Euro gekostet haben.

Liverpool als Titelfavorit

Direkt hinter Liverpool berechnet der OPTA-Supercomputer den FC Arsenal als zweiten Titelfavorit. Mit etwa 16 Prozent Titelwahrscheinlichkeit liegen die „Gunners“, die auf ihren ersten großen Triumph in Europa noch warten müssen, nur knapp hinter ihrem Rivalen aus der Premier League.

Erst auf Platz drei findet sich Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Direkt dahinter finden sich Manchester City, der FC Barcelona und Klubweltmeister Chelsea. Real Madrid findet sich überraschenderweise nur auf Rang sieben. Und die Bayern sogar einen Rang dahinter.

