Svancer verpasst Big-Air-Finale in Tignes

Matej Svancer erlebt den Kampf um den Gesamtweltcupsieg im „Park & Pipe“ der Freeskier nur noch von der Zuschauerrolle. Der 20-jährige Salzburger trat am Mittwoch beim Weltcup-Finale in Tignes trotz großer Schmerzen aufgrund einer Fersenprellung in der Big-Air-Qualifikation an, schaffte aber als 20. nicht den Sprung ins Finale der besten Zwölf.

Svancer, der am Vortag nicht zur Slopestyle-Qualifikation angetreten war, liegt in der Gesamtwertung noch in Führung, kann aber von Luca Harrington noch abgefangen werden. Der Neuseeländer benötigt im Big-Air-Finale am Donnerstag und dem Slopestyle-Finale am Freitag zumindest zwei dritte oder einen zweiten Platz, um den Österreicher zu überholen.

In der Slopestyle-Qualifikation der Frauen belegte die Tirolerin Lara Wolf Rang zwei.

(APA)/Bild: GEPA