Swans-Coach Anton Mirolybov zum dramatischen Spielende: „Mental ist dieser knappe Sieg ganz wichtig“

Die Kapfenberg Bulls verlieren gegen die Swans Gmunden mit 92:93. Die Stimmen zur Partie der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky Sport Austria.



Kapfenberg Bulls – Swans Gmunden 92:93 (41:43)



Michael Schrittwieser (Head Coach Kapfenberg Bulls):

…vor dem Spiel: „In erster Linie ist Daniel Friedrich einiger Maßen einzudämmen. Er ist sicherlich der Dreh- und Angelpunkt der Gmundner Offensive im Moment und spielt in bestechender Form. Sehr erfreulich für den österreichischen Basketball, aber als Konkurrent im heutigen Spiel ist es einer der Hauptaufgaben, das sehr flüssige Spiel der Gmundner, das von ihm organisiert wird, zu unterbinden.“



Derryck Thornton (Kapfenberg Bulls):

…nach dem dramatischen Spiel und der knappen Niederlage: „Ich bin natürlich riesig enttäuscht. Es war ein Auf und Ab, mit vielen guten und auch nicht so guten Momenten. Wir hatten am Ende diesen Dreipunkter, aber sie haben mit einem schönen Dunk zurückgeschlagen. Schon hart.“



…weiter zum Spiel: „Wir haben zwar mit dem letzten Spielzug verloren, aber es war ein gutes Spiel und ich denke, wir haben auch daraus gelernt.“



…auf die Frage, was man aus dieser Niederlage für die Playoffs lernen kann: „Wir haben viele enge Spiele in den letzten Wochen verloren. Auch wenn es nicht schön ist, Spiele zu verlieren, aber man kann daraus auch viel lernen. Wir werden noch an den entscheidenden Kleinigkeiten arbeiten und dann werden wir auch bereit sein.“



…weiter zu den kommenden Playoffs: „Wir sind bereit für die Playoffs und wie gesagt: Wenn wir noch Kleinigkeiten verbessern, dann werden wir die entscheidenden Spiele auch gewinnen.“





Justin Briggs (Kapfenberg Bulls) in der Halbzeit:

…über seinen Verletzungsstatus, mit dem Haarriss im Knöchel: „Es wird. Ich schaue einfach, dass ich so schnell als möglich fit werde. Es gibt keinen genauen Zeitplan für die Rückkehr, aber ich versuche positiv zu bleiben.“



…auf die Frage, ob man ihn in den Playoffs sehen wird: „Wir hoffen, dass wir lange dabeibleiben und dann gibt es eine Chance, dass ich wieder einsteigen kann.“



Anton Mirolybov (Head Coach Swans Gmunden):

…nach dem dramatischen Sieg: „Für uns ist es ja jetzt eine kleine Preseason, seit meiner Rückkehr. Ich bin sehr zufrieden, dass die ganze Entwicklung stimmt. Ich freu mich sehr über diesen Sieg.“



…weiter zum Spiel: „Mental ist es ganz wichtig, dass wir dieses knappe Spiel gewinnen konnten. Ist wichtig für den Kopf.“



…angesprochen auf die Playoffs: „Wir müssen noch schauen, wie wir spielen werden und daher haben wir heute auch ein bisschen etwas ausprobiert. Wir wollen es probieren und sehen, wie es funktioniert. Wir haben noch zehn Tage Zeit für die Entwicklung.“



…vor dem Spiel: „Wir müssen wieder als Team zusammenspielen und hart in der Defensive spielen.“



Toni Blazan (Swans Gmunden):

…nach dem knappen Sieg: „Es war ein schwieriges Spiel. Kapfenberg hat uns das Leben schwergemacht.“



…auf die Frage, was man aus diesem Sieg für die Playoffs mitnehmen kann: „Die Defensive müssen wir definitiv verbessern und auch beim Rebound müssen wir besser arbeiten. Das sind die zwei wichtigen Punkte, weil in der Offensive scoren wir durchschnittlich über 80 Punkte, was Ligabestwert oder Platz zwei ist.“





Benedikt Güttl (Swans Gmunden) in der Halbzeit:

…zum bisherigen Spiel: „Das erste Viertel haben wir ziemlich verschlafen und haben die Kapfenberger richtig ins Laufen kommen lassen. Im zweiten Viertel sind wir dann aufgewacht und wir sind ins Laufen gekommen. Daher steht es jetzt +2 für uns.“



…zur zweiten Halbzeit und zum Erfolgsrezept für einen Sieg: „Es muss auf jeden Fall über die Verteidigung kommen. Wenn wir sie unter 75, 80 Punkte halten, dann haben wir eine gute Chance.“



…angesprochen auf die Playoffs: „Wir versuchen uns vorzubereiten und fürs Selbstvertrauen wäre der Sieg sicherlich gut. Mal schauen, ob es uns gelingt.“

