via Sky Sport Austria

Die Swans Gmunden haben am Sonntag in der Basketball-Bundesliga mit Leader Dukes Klosterneuburg nach Punkten gleichgezogen.

Die Oberösterreicher mühten sich daheim gegen recht starke St. Pöltner zu einem 77:74- (46:42)-Sieg. BC Vienna gewann bei den Flyers Wels dank mehr Abgebrühtheit in der zweiten Hälfte 90:72 (41:43). Am Samstag hatte Klosterneuburg mit einem 67:70 in Oberwart ihre erste Saisonniederlage kassiert, die Vienna Timberwolves besiegten Traiskirchen 78:70.

