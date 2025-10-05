Swans verlieren OÖ-Derby gegen Wels in Verlängerung

Erst in der Verlängerung ist am Sonntag das 120. Oberösterreich-Derby in der Basketball-Superliga der Männer entschieden worden. Am Ende setzten sich die Flyers Wels bei den Swans Gmunden mit 89:88 (37:40,77:77) hauchdünn durch.

Die Flyers hatten 24 Sekunden vor der Schlusssirene einen Fünf-Punkte-Rückstand egalisiert. Ein sehenswerter Dreier von Joshua Duach erzwang die Overtime, in der sich die Gäste durchsetzten. Während es für Wels der zweite Sieg im zweiten Spiel war, starteten die Gmundener mit einer Niederlage in die Saison.

(APA)/Bild: GEPA