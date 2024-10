Swiatek abgelöst: Sabalenka neue Nummer eins der Weltrangliste

Führungswechsel in der Tennisweltrangliste der Frauen: Aryna Sabalenka löst die Polin Iga Swiatek auf Platz eins ab.

Die 26-Jährige aus Belarus, die in diesem Jahr die Australian und US Open gewonnen hat, kehrt damit nach einem Jahr an die Spitze des WTA-Rankings zurück. Sabalenka profitierte dabei auch von einer Schwächephase ihrer Kontrahentin, die noch im Juli mit mehr als 4000 Punkten vorne lag.

Während Sabalenka zuletzt in Wuhan den 17. Titel ihrer Karriere feierte, ließ Swiatek (23) die Reise nach China aus. Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin trennte sich von Trainer Tomasz Wiktorowski und verpflichtete den Belgier Wim Fissette, der Angelique Kerber 2018 zum Wimbledontitel geführt hatte. Beim Saisonfinale in Riad/Saudi-Arabien Anfang November treffen Sabalenka und Swiatek aufeinander.

Bei den Männern gab es kaum Veränderungen. Jannik Sinner (Italien) führt die ATP-Rangliste weiter klar vor Carlos Alcaraz (Spanien) und Alexander Zverev (Hamburg) an. Zweitbester Deutscher ist Jan-Lennard Struff (Warstein) auf Platz 40.

Reclaiming the throne 👑@SabalenkaA overtakes Swiatek and returns to #PIF WTA World No.1! pic.twitter.com/M9zZwRiMDv — wta (@WTA) October 21, 2024

(SID) / Bild: GEPA