Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat das Sandplatz-Tennisturnier in Rom gewonnen.

Die Polin setzte sich am Samstag mit 6:2,6:3 gegen Aryna Sabalenka durch. Gegen die Belarussin hatte Swiatek Anfang Mai schon in Madrid den Titel geholt, damals noch in drei knappen Sätzen.

Swiatek: „Ich liebe das Publikum in Rom“

(APA).

Beitragsbild: Imago.