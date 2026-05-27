Swiatek nur teilweise souverän – Rybakina überraschend out

Fehlerhaft in die dritte Runde: Die viermalige Turniersiegerin Iga Swiatek hat auch ihr zweites Match bei den French Open gewonnen, dabei aber keine gute Leistung gezeigt.

Die Polin siegte gegen Sára Bejlek aus Tschechien letztlich 6:2, 6:3. Für Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina ist das Turnier gar schon beendet.

Die Kasachin unterlag der Ukrainerin Julia Starodubzewa 3:6, 6:1, 6:7 (4:10). Die an Position zwei gesetzte Rybakina gab ihr Match nach einem ordentlichen Start aus der Hand und leistete sich 71 unerzwungene Fehler – zu viel, um weiter um den Titel mitreden zu können.

Rybakina drehte im dritten Satz einen 2:4-Rückstand zum 5:4, im Matchtiebreak, der bei den Majors im Entscheidungssatz bis 10 gespielt wird, war dann die Außenseiterin stärker. Rybakina ist nach Jessica Pegula die zweite Top-Ten-Spielerin, die vorzeitig ausgeschieden ist. Für die Weltranglisten-55. Starodubtsewa war es der erste Sieg über eine Top-fünf-Spielerin. Rybakina hatte am Ende nicht weniger als 71 (!) unerzwungene Fehler verbucht.

Nicht so viel Mühe wie in der ersten Runde hatte Mitfavoritin Elena Switolina, die der Spanierin Kaitlin Quevedo beim 6:0,6:4 keine Chance ließ und auch eine dritte starke Ukrainerin steht unter den letzten 32: Marta Kostjuk (Nr. 15) besiegte die US-Amerikanerin Katie Volynets 6:7(4),6:3,6:3. Switolina hatte sich mit dem Titel in Rom, Kostjuk mit jenem in Madrid für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres empfohlen.

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